『崩壊：スターレイル』S.H.Figuartsに「サム -Spring Missive-」が登場
バンダイスピリッツは、『崩壊：スターレイル』より「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月17日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」(13,200円)
『崩壊：スターレイル』より「サム -Spring Missive-」がS.H.Figuartsに登場。
ゲーム中のスペシャルカラーリングに合わせ、装甲はホワイトメタリックに一新、装甲部にはグラデ―ション塗装を採用。
さらに、全身にエングレービングマーキングを施した豪華仕様で、台座も「春の贈り物」バージョンをイメージしたマーキング入りとなっている。
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2026年11月発送予定「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」(13,200円)
ゲーム中のスペシャルカラーリングに合わせ、装甲はホワイトメタリックに一新、装甲部にはグラデ―ション塗装を採用。
さらに、全身にエングレービングマーキングを施した豪華仕様で、台座も「春の贈り物」バージョンをイメージしたマーキング入りとなっている。
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