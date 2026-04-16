【ガシャポン】『ダンダダン』 ターボババアモードのオカルン&アクさらモードのアイラも登場! カプセルフィギュアコレクション第二弾登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「TVアニメ『ダンダダン』 カプセルフィギュアコレクション2」を2026年4月 第3週より発売する。全5種で価格は500円。
2026年4月 第3週発売「TVアニメ『ダンダダン』 カプセルフィギュアコレクション2」(全5種・500円)
TVアニメ『ダンダダン』のカプセルフィギュアコレクション第2弾が登場。ラインナップは、超能力を発動する「モモ〔超能力発動カラーver.〕」、ターボババアの呪いで変身した姿の「オカルン〔変身〕」、アクロバティックさらさらのオーラを取りこんだ「アイラ〔変身〕」、たったか走る姿がかわいらしい「ターボババア〔招き猫〕」、そして金属バットを手にしたモモの祖母「星子」。
○ラインナップ
モモ〔超能力発動カラーver.〕
オカルン〔変身〕
アイラ〔変身〕
ターボババア〔招き猫〕
星子
モモ〔超能力発動カラーver.〕
オカルン〔変身〕
アイラ〔変身〕
ターボババア〔招き猫〕
星子
2026年4月 第3週発売「TVアニメ『ダンダダン』 カプセルフィギュアコレクション2」(全5種・500円)
TVアニメ『ダンダダン』のカプセルフィギュアコレクション第2弾が登場。ラインナップは、超能力を発動する「モモ〔超能力発動カラーver.〕」、ターボババアの呪いで変身した姿の「オカルン〔変身〕」、アクロバティックさらさらのオーラを取りこんだ「アイラ〔変身〕」、たったか走る姿がかわいらしい「ターボババア〔招き猫〕」、そして金属バットを手にしたモモの祖母「星子」。
○ラインナップ
モモ〔超能力発動カラーver.〕
オカルン〔変身〕
アイラ〔変身〕
ターボババア〔招き猫〕
星子
モモ〔超能力発動カラーver.〕
オカルン〔変身〕
アイラ〔変身〕
ターボババア〔招き猫〕
星子