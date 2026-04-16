サウサンプトン松木玖生がブラックバーン戦で躍動した

イングランド2部サウサンプトンに所属する22歳の日本人MF松木玖生は、現地時間4月14日に行われたリーグ第43節のブラックバーン戦（3-0）に先発出場した。

鮮やかなスルーパスで先制ゴールの起点となり、チームの快勝に大きく貢献した。

自動昇格に向けて負けられない一戦、サウサンプトンは序盤から激しいプレッシャーをかけて相手を圧倒した。前半24分、中盤でボールを持った松木は、左サイドの裏へ抜け出すFWキャメロン・アーチャーの動きを逃さなかった。松木は、完璧なタイミングでパスを供給。これが先制点へとつながる決定的なシーンとなった。

松木のパスを受けたアーチャーがグラウンダーのクロスを入れると、最後はカナダ代表FWカイル・ラリンが冷静に押し込んで均衡を破った。サウサンプトンはこの勝利で7連勝を飾り、18試合負けなしと破竹の勢いを維持している。昇格争いが佳境を迎えるなかで、日本人の若きミッドフィールダーが存在感を示している。

SNS上では「世界中のサッカーファンのみんな！ 日本のエース松木玖生の神のスルーパスを見て！」「ナイスパァーーーーースゥ！」「松木のやっばいスルーパス」「松木、来季はプレミアか？」「最高なスルーパス」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）