ナカバヤシは、シールのコレクションに便利なファスナー付きのシールバインダー「ミルプット シールバインダー」「ミルプット シールバインダーmini」を5月上旬から順次発売する。

同製品は、シールの収集や交換を楽しみたい人、大人向けのシール帳を使用したい人におすすめのシールバインダー。「シールを貼る・台紙ごと収納する」の2つの使い方ができる「シールポケット」が10枚と、ステッカーやフレークシールなどの小物を入れられる「ファスナーポケット」が1枚付属している。





シールポケットは、シールを上から貼ることに加え、シール台紙ごとの収納やオリジナルの背景紙を入れてカスタマイズすることも可能になっている。

miniサイズは、トレカがぴったり収まるサイズ感のため、推しのトレカの上からシールをデコレーションして楽しむのもおすすめだとか。

シールの落下を防ぐファスナー付きの表紙なので、大切なシールの収納も安心だという。バインダーの背にはお気に入りのチャームやキーホルダーを付けてカスタムができる「D型リング」が付いている。

入れ替え、追加ができるバインダー式なので、シールが増えても簡単に整理することができる。冊のバインダーに収納できる収納物合計の厚さは、29mm以内（ポケット厚を含む）となっている。





製品特徴は、シールのコレクションに便利なファスナー付きのシールバインダー。「シールを貼る・台紙ごと収納する」の2つの使い方ができ、「シールポケット」10枚、フレークシールなどの小物入れになる「ファスナーポケット」が1枚付属している。ポケットの差替・追加が簡単なバインダー式を採用した。シールの落下を防ぐファスナー付きの表紙で、大切なシールの収納も安心だという。

［小売価格］

ミルプット シールバインダーmini：990円

ミルプット シールバインダー：1320円

シールバインダーmini／ミルプット シールバインダー：198円

シールポケット替台紙：242円

シールバインダーmini／ミルプット シールバインダー：308円

ファスナーポケット替台紙：352円

（すべて税込）

［発売日］5月上旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp