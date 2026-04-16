ダイナースクラブカードを三井住友トラストクラブ（以下、ダイナースクラブ）と、TableCheck（読み：テーブルチェック、以下、TableCheck）は、4月1日から、ダイナースクラブ会員向けに新サービス「My Taste from ダイナースクラブ」の提供を開始した。

ダイナースクラブは「食事を楽しむ人」をブランドの起源に持ち、創業当初からダイニング分野でのサービス提供に注力してきた。また日本発のレストランテック企業であるTableCheckは、「Dining Connected 〜世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム〜」をミッションにグローバル展開している。

予約をTableCheck、集客と決済をダイナースクラブが担い、サービスを利用する会員にはお店選びの利便性向上とキャッシュバックのお得感、飲食店には継続的な送客支援という、双方のメリットを引き出すビジネスモデルとなっている。

「My Taste from ダイナースクラブ」は、所定のレストランでの利用金額に応じて、最大20％をキャッシュバックするサービス。ダイナースクラブ会員は半年間で最大1万円（年間最大2万円）、ダイナースクラブ プレミアムカード会員は半年間で最大2万円（年間最大4万円）をキャッシュバックする（企業との提携カードなど、一部対象外のカードがある）。選りすぐりのレストランからスタートし、徐々に拡大していく。検索・予約・精算の仕組みはTableCheckが提供し、ワンストップでシームレスな予約・決済を実現。すべてを手のひらで完結することを期待する若年富裕層のライフスタイルにふさわしい新しいグルメ体験であるとともに、「また訪れたい」という継続的かつ情緒的な消費者と飲食店の関係を、経済面からも後押しするプログラムとなっている。

対象店舗は、レストラン探しの選択肢が広がる幅広いジャンルのレストランをラインアップ。かしこまった会食や記念日のディナー、親しい人たちと心置きなく会話を楽しむ宴席など、さまざまなシーンで活用してもらえる。

［開始日］4月1日（水）

ダイナースクラブ＝https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

TableCheck＝https://www.tablecheck.com/ja/join/about-us