◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１６日

出走馬１８頭の枠順が確定した。

昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は１枠１番に入った。朝日杯ＦＳ１着から直行となるクラシック１冠目は、ダミアン・レーン騎手との新コンビで挑む。１番枠は過去３勝で勝率は８・８％、連対率は１１・８％とまずまずの結果を残している。

もう一つの２歳Ｇ１ホープフルＳを制したロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は過去１勝で、勝率は２・８％で連対率も８・３％と厳しいデータもある２枠４番に。桜花賞を制した松山弘平騎手の手綱で、共同通信杯３着からの巻き返しを図る。

その共同通信杯で出走馬唯一の重賞２勝目を挙げたリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は７枠１５番（１勝、勝率＆連対率とも２・８％）、トライアルの報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制したバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大外の８枠１８番（過去３勝、勝率９・１％、連対率１８・２％）となった。

※勝率、連対率は１８頭立てとなった１９９０年以降のデータ

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅