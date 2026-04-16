サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。

広島市出身の今西さんは１９８０年代、日本リーグ２部に降格したマツダ（現Ｊ１広島）の監督に就き、日本代表監督にもなるハンス・オフト氏をオランダからコーチに招いて１部復帰を果たすなど再建した。総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制し、２００３年に退任した。日本協会強化副委員長のほか、０７年から１２年まで岐阜の社長などを務めた。

今西さんと森保監督との出会いは、森保監督が高校生の時。在学していた長崎日大の監督に頼まれ、当時マツダ（現広島）の監督だったハンス・オフト氏（元日本代表監督）を視察に行かせたという。今西さんは生前、「技術もスピードもフィジカルもない選手だったけど、運動量が豊富で視野が広いということで入団させました。高卒の森保には『自分にはサッカーしかない』という覚悟があった。だから真剣に、サッカーで生きていくための勉強をした。指導者としての彼の一番の良さは、人の話を聞けることでしょう。森保は選手に対して説明を惜しまず、チームの和を大切にする指導者です」と森保監督について語っていた。

◆今西 和男（いまにし・かずお）１９４１年１月１２日、広島市生まれ。４歳時に広島市で被爆。市舟入高から東京教育大（現筑波大）へ進み、６３年にＪ１広島の前身でもある東洋工業蹴球部に入る。６９年に腰のけがで現役引退。ＤＦとして活躍し、日本代表としても３試合出場。８２年、マツダの総監督に就任し、ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の草分けとなる。森保一や久保竜彦ら無名の選手を発掘。日本協会の技術部副委員長、岐阜の社長なども歴任した。吉備国際大の客員教授も務めた。