俳優・竹内涼真が１６日、自身のインスタグラムを更新。同日午後１時から上演予定だった主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」が、開演の約３時間前に中止を発表したことに言及した。

竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と改めて謝罪。

「公演３時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ ギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです」と訴え、「またベストなコンディションでみなさんをお出迎えできるよう全力を尽くします。待っていてください」と呼びかけた。

同公演についてはホリプロステージがこの日午前、開演まで３時間を切ったところで「２０２６年４月１６日（木） ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」公演中止のお知らせ」として「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、４月１６日（木）１３時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と伝え、チケット代を払い戻すことを案内した。

竹内も自身のＸ（旧ツイッター）で「今日会場に来られるはずだった皆様、本当にごめんなさい。また良い状態で皆様をお出迎え出来るようにカンパニー全員で努力します」とつづっていた。