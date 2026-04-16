俳優＆声優のハイブリッド生み出す新プロジェクト発足 大手2社が共同開催
テンカラット＆ミュージックレインが共同開催する、新人発掘・育成プロジェクト『OPALIS』の発表記者会見が16日、都内で行われた。『OPALIS』は、俳優・声優発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクト。声優・俳優の垣根を越えた、ハイブリッドな表現者を生み出すことを目指す。
【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場
同プロジェクトは、田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾らが所属する芸能プロダクション・テンカラットと、戸松遥、豊崎愛生、雨宮天ら人気実力ともに兼ね備えた声優を輩出し、黎明期から声優アーティスト/ユニットをヒットに導いてきたプロデュースカンパニー・ミュージックレインの2社がタッグを組んで発足した。
会見では、第1弾発掘企画「ワークショップ」を東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・福岡・沖縄と全国で開催することを発表。ワークショップでは、俳優・声優演技指導のほか、ボイストレーニング、現役声優によるトークセッションなどを予定している。その後、第2弾としてオーディションが実施される。
応募資格は、国内在住の満12歳（中学生以上）〜20歳まで（※2026年5月時点）の男女。特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社等との契約が無いことを条件としている。応募期間は5月15日午後5時まで。
会見には、テンカラット所属の中島歩、窪塚愛流、ミュージックレイン所属の戸松遥、雨宮天が登壇。中島は「今までこういう機会がなかったのかなと思うくらい自然なことだなと思います。僕は俳優を主にやってますけど、その現場には声優さんもいればお笑い芸人さんがいたり、スポーツ選手の方がいたりとか、総合格闘技のような現場なので、こういう機会が自分の時もあればよかったなと思います」とコメント。
戸松も「所属するかどうか分からない段階で、先にワークショップを受けさせてもらえるのはうらやましい」、雨宮は「オーディションに向けて何をしたらいいか分からないと思うんですけど、ワークショップをすることによって、なんとなく指針が見えるだけでも違うのかなと思います」と、新たなプロジェクトに期待を込めた。
【集合ショット】笑顔でガッツポーズ！中島歩＆窪塚愛流＆戸松遥＆雨宮天が登場
同プロジェクトは、田中麗奈、香里奈、井浦新、高良健吾らが所属する芸能プロダクション・テンカラットと、戸松遥、豊崎愛生、雨宮天ら人気実力ともに兼ね備えた声優を輩出し、黎明期から声優アーティスト/ユニットをヒットに導いてきたプロデュースカンパニー・ミュージックレインの2社がタッグを組んで発足した。
応募資格は、国内在住の満12歳（中学生以上）〜20歳まで（※2026年5月時点）の男女。特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社等との契約が無いことを条件としている。応募期間は5月15日午後5時まで。
会見には、テンカラット所属の中島歩、窪塚愛流、ミュージックレイン所属の戸松遥、雨宮天が登壇。中島は「今までこういう機会がなかったのかなと思うくらい自然なことだなと思います。僕は俳優を主にやってますけど、その現場には声優さんもいればお笑い芸人さんがいたり、スポーツ選手の方がいたりとか、総合格闘技のような現場なので、こういう機会が自分の時もあればよかったなと思います」とコメント。
戸松も「所属するかどうか分からない段階で、先にワークショップを受けさせてもらえるのはうらやましい」、雨宮は「オーディションに向けて何をしたらいいか分からないと思うんですけど、ワークショップをすることによって、なんとなく指針が見えるだけでも違うのかなと思います」と、新たなプロジェクトに期待を込めた。