◇ナ・リーグ ドジャース8−2メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。チームもスイープに成功し、3連勝を飾った。試合後は愛娘について語る場面もあった。

第1子となる長女が誕生して間もなく1年となることから、愛娘の成長で驚くことや野球への良い影響があるかと質問が飛ぶと「ただただ可愛いですし、シーズン中はなかなか遠征に出れば、何週間か会えない時もあったりしますし、すごく成長するスピードが早いので、近くで見たいなと思う反面、なかなか、いてあげられないっていうもどかしさはあります」と本音を吐露した。

そして、「仕事と家庭というか、家とはまた別で考えてはいるので、家に帰ればリラックスしたいなとは思ってますし、そこは切り離してやってるかなと思います」と語った。

また、まもなく1歳となる愛娘がパパと認識しているかどうかという問いには「どうなんですかね…。半々くらいじゃないですかね？」と笑い「お茶のパッケージを見て『パパ、パパ』って言う時もあるし。分かってんのか、分かってないのかちょっとわかんないですけど」と目尻を下げた。

大谷は飲料メーカー「伊藤園」と契約を結び「お〜いお茶」のCMに出演。自身があしらわれた商品もあることから、愛娘はこのお茶を見て、「パパ」と大谷を認識しているようだ。

さらに、愛娘の誕生で「丸くなった」と周囲からの声があるという質問には「僕がですか？僕は元々、丸いです。これ以上丸くなるところはないです」と言い、メディアを笑わせた。