韓国の音楽番組10冠のガールズグループNMIXX（エンミックス）が、5月11日に5枚目ミニアルバム「Heavy Serenade」を発表する。所属事務所「JYPエンターテインメント」が14日、公式SNSに新作プロモーションスケジュールを公開した。

今回の発表では、21日にアルバムのティザー映像を公開。その後、トラックリストやコンセプトフォトなどを順次発表する予定だ。28日には、収録曲「Crescendo」のミュージックビデオを先行公開し、7カ月ぶりの復帰を盛り上げる。

韓国のニュース専門テレビ局YTNは16日「NMIXXは、eスポーツのT1社が主催するイベントで、今回のアルバム収録曲『Superior』のステージを初披露する」と報じた。

昨年は、初のフルアルバムのタイトル曲「Blue Valentine」で、韓国の主要音楽チャートで1位を独占した。音楽番組で10冠を達成するなど、22年2月のデビュー以来、自己最高の成績を収めた。初のワールドツアーとして北米と欧州公演を実施し、好評を得るなど、存在感を高めてきた。