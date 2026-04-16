デザイン刷新！ 標準装備化＆価格戦略でさらに身近な一台へ！

2026年4月16日、日産は軽EV「日産サクラ」のマイナーチェンジモデルを正式発表し、同日より全国で受注を開始しました。

発売は2026年夏を予定しており、すでに4月9日に先行公開されていたデザイン刷新の詳細とともに、商品改良の全容が明らかとなりました。

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軽自動車市場におけるEVの普及をけん引してきたサクラが、さらなる商品力向上を果たしたかたちです。

サクラは、同社が長年培ってきた電動車技術を背景に、日本の生活環境に適したモビリティとして2022年に登場しました。

発売以来、その完成度の高さは高く評価され、「2022-2023日本カー・オブ・ザ・イヤー」など主要アワード3冠を軽自動車として初めて受賞しています。

販売面でも好調を維持し、2025年には国内販売台数1万4093台を記録、4年連続でEV販売台数ナンバー1を達成するなど、日本のEV市場において確固たる地位を築いてきました。

今回のマイナーチェンジについて、日本マーケティング本部マーケティングマネージャーの戸井田聡氏は、「お客様にはガソリン車と同じように、より普通の選択肢としてサクラを捉えていただきたい」と語り、「軽のガソリン車のお客様に対して、より身近な存在として浸透させていくことが今回の大きな狙い」と説明しました。

まず概要として、今回の改良はメカニズムの大幅変更ではなく、デザインと使い勝手、そして価格競争力の強化に重点が置かれ、すでに高評価を得ている商品性をベースに、より幅広いユーザー層への訴求を狙った内容となっています。

ボディサイズは従来と同様で、全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mm、ホイールベース2495mmと取り回しの良さというサクラ本来の魅力は維持されています。

エクステリアでは、上級モデルに位置付けられるGグレードとXグレードにおいて、フロントフェイスにボディ同色のカラードグリルを採用。

カッパー色のアクセントをあしらった新デザインのバンパーと組み合わせることで、より洗練された印象へと進化しています。

また、近年の新型「リーフ」などにも用いられている、日産を象徴する「2＋3本ライン（5本ライン）」のデザインアクセントが随所に施されている点も見どころです。

さらに、15インチのアルミホイールは、日本の伝統美を感じさせる水引のテーマを継承しつつ、より大きくダイナミックな印象を与えるデザインへと刷新されています。

ボディカラーは、日産初採用となる新色「水面乃桜-ミナモノサクラ-」を含む全10色を設定し、上質さと華やかさを両立。なお、エントリーモデルのSグレードでは従来デザインが引き続き採用されています。

インテリアについては大幅な意匠変更こそないものの、細部の使い勝手が見直されました。助手席側へのカップホルダー追加や、ドライブモードスイッチの配置変更、エアコンの風向性能改善など、ユーザーの声を反映した改良が施されています。

機能面では、充電ポートにロック機構を追加し、外出先での安心感を向上。また、100V AC電源（1500W）を車内2か所に設定することで、日常利用から災害時まで幅広く活用可能としました。

さらに接近時アンロックや降車時オートロック、後席リマインダーなど、日常の利便性を高める装備も充実しています。

日産「サクラ G」マイナーチェンジモデルのインテリア

パワートレインは従来同様、20kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、最高出力47kW、最大トルク195Nmを発揮。

航続距離はWLTCモードで最大180kmとされ、軽EVとして実用十分な性能を維持しています。

グレード構成はS、X、Gの3グレードとなり、従来法人向けだったSグレードを一般向けに再設定。

Xグレードにはインテリジェントアラウンドビューモニターやシートヒーターなど人気装備を標準化し、商品力を高めています。

価格（消費税込み）は、Sが244万8600円、Xが259万9300円、Gが299万8600円に設定されました。

特にGグレードは従来の308万2200円から値下げされ、装備向上と価格引き下げを両立しています。

さらに、全グレードが58万円の補助金対象となり、実質価格は約188万円台（Sグレード）からと、軽自動車ユーザーにとって現実的な選択肢に近づきました。

戸井田氏も「軽のガソリン車のバジェット（購入予算）とのギャップを埋めることが大きな狙い」と述べ、価格戦略の重要性を強調しています。

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今回のマイナーチェンジは、大きな性能変更こそないものの、デザインの刷新と細部の改良、そして戦略的な価格設定によって商品力を着実に高めた内容となっています。

軽EVというカテゴリーを切り拓いてきたサクラは、従来から評価されてきた魅力をより強めたことで、今後さらにユーザー層を拡大していくことが期待されます。