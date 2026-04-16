都玲華が練習ラウンドで385yの「みやこホール」を発見、笑顔でピース 本番でのバーディ奪取に期待も高まる！
都玲華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「今週のミヤコさん…」と記すと、「KKT杯バンテリンレディス」の練習ラウンド中に撮影した2枚の写真を投稿した。
都玲華もラインクイン！「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング
大会が開かれる熊本空港カントリークラブ14番ホールの案内ボードを指さしながらカメラを見つめる都。その距離は385ヤードと表示されている。「385でみやこホールを見つけていました」と、自分の名前との語呂合わせで思わず笑顔を浮かべていた。昨年のメルセデス・ランキングで50位に入り、ギリギリでシード権を獲得した都。今年はこれまで6試合に参戦したが、予選通過は3試合。最高位も「アクサレディス」での14位とやや苦戦の滑り出し。上位進出に向けて、スタッフは「今週も応援よろしくお願いします」とファンに呼び掛けると、ファンはたくさんの「いいね！」をクリックして声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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