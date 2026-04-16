「素足にキュン」フリーアナがミニスカゴルフウェア写真を投稿、際立つスタイルに大反響
元NHKで現在はフリーの中川安奈アナウンサーが自身のインスタグラムを更新。ゴルフラウンドの様子を公開した。
【写真】中川安奈のミニスカルック（全7枚）
「NHK時代、月1でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへ」「およそ1年ぶりでした！」と旧知の仲間との再会を報告。「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな」と、今後への思いもつづっている。この日のコーデについては「今日はポロシャツと靴下のスマイルくんがポイント」とコメント。深いピンクのポロシャツにネイビーのプリーツミニスカートを合わせたスタイルで、足元にはピンクのラインとスマイルマークがあしらわれたソックスを着用し、遊び心あるアクセントを効かせている。また「バッグは妹からのアメリカのおみやげ（たぶんゴルフ用ではないけど気に入って使ってる）」と明かし、ピンクとネイビーのボーダー柄のクラッチバッグ風アイテムを手にした姿も披露した。投稿された写真では、ゴルフ場のカートに腰掛けて足を組むリラックスした姿や、思わず笑顔がこぼれ口元に手を添える自然な表情、正面からのショットなどが並ぶ。カートに座って足を組んだショットでは、ミニスカートから太ももがあらわになり、すらりと伸びる脚のラインが印象的だ。また「あとアイアン一式新調したい欲に駆られています…なににするか悩み中」とゴルフ熱の高まりも感じさせた。この投稿にファンからは「ミニスカが似合うよね」「ゴルフ安奈さんエグい可愛さです」「素足にキュンしました」と、コーディネートや自然体の表情に称賛の声が集まっていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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