ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の16日13時公演分が、出演者の体調不良により中止となったことを、公演主催者が公式Xアカウントを通じて報告しました。

【写真を見る】【 公演中止 】ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」16日13時公演が中止 出演者の体調不良で 払い戻しや今後の公演等詳細は追って連絡

投稿では「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日4/16(木)13時公演を中止とさせていただきます」と報告し、詳細の文書を掲出しました。







文書では「本日、4月16日（木）公演のチケットをお持ちのお客様には、チケット代金の払戻しをさせていただきます」「払戻の方法等につきましては、決定第、本作品公式X、ホリプロステージホームページにてご案内申し上げます」と報告し、今後の情報に注意するよう呼びかけています。

合わせて「なお、明日以降の公演の実施可否につきましては本日改めて発表させていただきます」とも報告しています。







ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」は、アラン・メンケン作曲によるブロードウェイミュージカル。この度の公演では竹内涼真さんが主演として詐欺師・ジョナス役を務め、ジョナスの妹サム役を昆夏美さんとセントチヒロ・チッチさんのダブルキャストで務める話題作となっています。

【担当：芸能情報ステーション】