田中麗奈（45）らが所属する大手芸能事務所テンカラットと、10年11月に声優ユニットとしては初の日本武道館単独ライブを開催した「スフィア」を擁する声優事務所ミュージックレインが共同で新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」（オパリス）を開催する。16日、都内で記者会見を開き、発表した。

OPALISは俳優、声優発掘のみならず、双方のフィールドで活躍できる才能の育成、開花までを一気通貫するプロジェクト。田中、井浦新（51）高良健吾（38）中条あやみ（29）らが所属する芸能プロダクションのテンカラットと、スフィアの戸松遥、豊崎愛生ら人気と実力を兼ね備えた女性声優を輩出し、黎明（れいめい）期から声優アーティスト・ユニットをヒットに導いてきたミュージックレインの2社がタッグを組んで発足する。

テンカラットの丸谷和貴取締役は、09年からミュージックレインと仕事をともにしてきていると経緯を明かした。その上で同社の代表取締役に屋代陽平氏が就任し、会談を持った際、俳優が声優、声優が俳優として活躍しだした昨今において「俳優と声優の壁が溶け始めているのに、同時に目指せる環境って見当たらないよね」と意見が一致したことが契機となったと明かした。そして「互いの強みを生かし俳優としても声優としても同時に目指せる環境をつくり、次世代のハイブリッドな表現者を育成しようというところでスタートしています。弊社の培った人脈や育成の能力を発揮し、多彩な能力を発揮する原石を発掘し、次世代のハイブリッドな表現者を育成して参ります」と方向性を語った。

ミュージックレインの屋代代表取締役は「我々は20年間、女性アーティストを中心にマネジメントしてきたが男性の道も開ける。そこに期待しています」と語った。その上で「（グループの）ソニーミュージックは、アニメ、実写と映像作品でも存在感を出していると自負しています。この取り組みからスターを生み出すことを始めたい」と意気込んだ。

第1弾発掘企画として5〜6月に全国でワークショップ、第2弾として6〜10月にオーディションを実施し、選抜された育成メンバーは、定期公演やコンテンツ発信、さまざまなレッスンなどの育成体制の中で、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させヒットを目指す。

この日の会見には、テンカラットから中島歩（37）と窪塚愛流（22）、ミュージックレインからは戸松と雨宮天が出席した。