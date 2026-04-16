【ガチャ】「フェアレディZ」レガシーが1/64スケールのミニチュアに登場! - フェアレディZ432はボンネットが開閉するギミックも
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」を2026年4月20日週より再発売する。全6種で価格は400円。
2026年4月20日週再発売「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」(全6種・400円)
「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」は、日本を代表する名車「フェアレディZ」の初代と最新モデルが楽しめるホビーガチャ。初代の「フェアレディZ 432」はボンネットが開閉し、リアスポイラーをカスタムできるオプションパーツが付属する。本体サイズは1/64（約6.4〜6.84cm）。
○ラインナップ
日産フェアレディZ432（イエロー）
日産フェアレディZ432（グリーン）
日産フェアレディZ432（シルバー）
日産フェアレディZ（イカズチイエロー）
日産フェアレディZ（ダークメタルグレー）
日産フェアレディZ（バーガンディー）
2026年4月20日週再発売「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」(全6種・400円)
「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」は、日本を代表する名車「フェアレディZ」の初代と最新モデルが楽しめるホビーガチャ。初代の「フェアレディZ 432」はボンネットが開閉し、リアスポイラーをカスタムできるオプションパーツが付属する。本体サイズは1/64（約6.4〜6.84cm）。
○ラインナップ
日産フェアレディZ432（イエロー）
日産フェアレディZ432（グリーン）
日産フェアレディZ432（シルバー）
日産フェアレディZ（イカズチイエロー）
日産フェアレディZ（ダークメタルグレー）
日産フェアレディZ（バーガンディー）