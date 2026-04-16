タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」を2026年4月20日週より再発売する。全6種で価格は400円。

2026年4月20日週再発売「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」(全6種・400円)

「ホビーガチャ NISSAN フェアレディZ レガシーコレクション」は、日本を代表する名車「フェアレディZ」の初代と最新モデルが楽しめるホビーガチャ。初代の「フェアレディZ 432」はボンネットが開閉し、リアスポイラーをカスタムできるオプションパーツが付属する。本体サイズは1/64（約6.4〜6.84cm）。

○ラインナップ

日産フェアレディZ432（イエロー）

日産フェアレディZ432（グリーン）

日産フェアレディZ432（シルバー）

日産フェアレディZ（イカズチイエロー）

日産フェアレディZ（ダークメタルグレー）

日産フェアレディZ（バーガンディー）