高岡早紀「娘と商店街をぶらぶら」街角プラべショットに絶賛の声「映画のワンシーンかと」「オーラがすごい」
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の高岡早紀が4月14日、自身のInstagramを更新。商店街でのプライベートショットを公開した。
【写真】53歳大河女優「オーラがすごい」商店街ぶらぶら街角プラべショット
高岡は「娘と商店街をぶらぶら。一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい」とコメント。サングラスにネイビーのロングワンピース姿で商店街を歩いている姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンかと」「オーラがすごい」「おしゃれすぎる」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳大河女優「オーラがすごい」商店街ぶらぶら街角プラべショット
◆高岡早紀、商店街でのプラべショット公開
高岡は「娘と商店街をぶらぶら。一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい」とコメント。サングラスにネイビーのロングワンピース姿で商店街を歩いている姿を公開した。
◆高岡早紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンかと」「オーラがすごい」「おしゃれすぎる」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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