人気YouTuberきりまる、婚約者とハーモニーランド満喫 2ショットに反響「幸せそう」「可愛いが渋滞してる」
【モデルプレス＝2026/04/16】YouTuberのきりまるが4月14日、自身のInstagramを更新。婚約者との2ショットを公開した。
【写真】28歳美人YouTuber「可愛いが渋滞してる」婚約者とのラブラブ2ショット
きりまるは「ひっさびさのハーモニーランド」と「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を訪問したことを報告し、その際の写真を複数枚投稿。シナモロールのカチューシャをつけた自身と婚約者がたくさんのハローキティのぬいぐるみをバックに顔を寄せ合って撮影している2ショットを公開した。
そして、「じつは自分のきり って名前の由来が、『キティちゃん』『キリーちゃん』『きりちゃん』ってお姉ちゃんが 付けてくれた名前やけん（ガチ）ツーショット写真撮れてうれしかった」と自身の名前の由来についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「幸せそうな表情に癒された」「素敵なカップル」「楽しそう」などと反響が寄せられている。
きりまるは2026年1月17日、自身のYouTubeチャンネルで結婚することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人YouTuber「可愛いが渋滞してる」婚約者とのラブラブ2ショット
◆きりまる、婚約者と2ショット
きりまるは「ひっさびさのハーモニーランド」と「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」を訪問したことを報告し、その際の写真を複数枚投稿。シナモロールのカチューシャをつけた自身と婚約者がたくさんのハローキティのぬいぐるみをバックに顔を寄せ合って撮影している2ショットを公開した。
◆きりまるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「幸せそうな表情に癒された」「素敵なカップル」「楽しそう」などと反響が寄せられている。
きりまるは2026年1月17日、自身のYouTubeチャンネルで結婚することを報告していた。（modelpress編集部）
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