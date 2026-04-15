【1週間コーデ】4／7(火)～4／11(土)最新ファッションをピックアップ♡

4／7(火)公開：東京女子大学四年・ももこサン／22歳 (161cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第408弾♡ 甘さと抜け感を絶妙にミックスした、今っぽい3つのスタイリングをピックアップ。レイヤードやシルエットのバランスで、定番アイテムもぐっとこなれた印象に仕上がります。それぞれの着こなしにさりげないエッセンスを効かせた、洗練ムード漂うコーデをご紹介します♡

ティアードフリルを贅沢にまとって

夢見るドーリークラシックな装い♡

「テーマは“バラ園にいそうな真っ白なガーリースタイル”☆ ボリューム満点な何段ものフリルがたまらないワンピ(Treat ürself)を主役にしました。中にはピタッとして着やせ効果抜群のレーストップ(LA POMME petit)をレイヤードしています。アウターはソデのプリーツフリルが魅力の黒ジャケット(LA POMME petit)を羽織って、甘さを少しだけトーンダウン♡ 小物はヴィンテージのハンドバッグ(Miu Miu)で大人っぽさを出しつつ、足元はレースソックス×バレエシューズ(merry jenny)にして、バレエコアを意識してみたんです♪」

◾️フリル付きジャケット 約\14,000 / LA POMME petit

◾️レーストップス 約\10,000 / LA POMME petit

◾️フリルロングワンピース 約\24,000 / Treat ürself

◾️ヴィンテージハンドバッグ 約\60,000 / Miu Miu

◾️バレエシューズ / merry jenny

◾️ブラウンデュー(カラコン) / Dewlit

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

4／9(木)公開：モデル・小笠原寧々サン／25歳 (167cm)

オフショルで抜け感をまとった

女っぽニット×ワイドパンツの上級カジュアル

「全体を落ち着いたトーンでまとめつつ、重くならないようにグレーのキャスケット(LAGUA GEM)や肌見せで軽やかさを意識しました☆ メインのトップスはH&Mのもので、肩まわりのシルエットが女性らしくてすごく好きなんです。それに、デニムライクなワイドスウェットパンツ(ACLENT)を投入して、リラックスカジュアルに。バッグは起毛感が魅力のブラウンバッグ(CHARLES & KEITH)をプラス。同じブランドのミュールは、かかとのさりげないお花デザインがツボなんです♪」

◾️オフショルダーニットトップス / H&M

◾️ワイドスウェットパンツ / ACLENT

◾️スエードハンドバッグ / CHARLES & KEITH

◾️ポインテッドトゥフラワーヒールパンプス / CHARLES & KEITH

◾️ニットキャスケット / LAGUA GEM

◾️ダブルリングピンクゴールドネックレス / BVLGARI

◾️デビルデュー(カラコン) / Dewlit

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

4／11(土)公開：フリーモデル・るかサン／20歳 (160cm)

淡色イエロー×爽快デニムでつくる

ムード満点の好感カジュアル♪

「全身をやさしいトーンでまとめて、春らしい透明感を意識したコーデです♡ このニットカーデ(the Barnnet)は、ほんのり甘いイエローが絶妙♡ 今の季節から夏も活躍してくれる薄色デニム(ANDMARY)を合わせて、さわやかなバランスにしました。トップスがコンパクトだから、自然とスタイルよくまとまるのも◎。小物はJIMMY CHOOのバッグで品よくまとめつつ、同じJIMMY CHOOパールチャームを付けて可愛さをON。白スニーカー(On)はピンクの差し色が効いていて、遊び心のあるデザインがお気に入りです♪」

◾️ニットカーディガン 約\16,500 / The Barnnet

◾️デニムパンツ 約\13,000 / ANDMARY

◾️キルティングチェーンバッグ(カーブ クロスボディ スモール) 約\70,000 / JIMMY CHOO

◾️スニーカー(ロジャー センターコート) 約\25,000 / On

◾️コーデュロイキャップ 約\60,000 / Miu Miu

◾️ゴールドチェーンネックレス / Capodagli 1937

◾️チャームブレスレット / PANDORA

◾️ほっぺ(カラコン) / evelyn

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、4／14(火)～4／18(土)のコーディネートをご紹介します！

今回ご紹介したスタイリング、気になる着こなしは見つかりましたか？ 日常に取り入れやすく、今の気分に寄り添うリアルなコーデをお届けしました♪ 来週は、春のムードがさらに高まる軽やかなスタイリングを厳選してご紹介予定です♡ 毎日の着こなしのヒントとして、ぜひ取り入れてみてください。次回の更新もお楽しみに！