2000人絶賛レシピも◎旬の味を楽しもう！アスパラメインの副菜レシピ

旬のアスパラをしっかり堪能できる副菜レシピをご紹介します。アスパラだけで簡単に作れるので、あと一品ほしいときや、慌ただしい日の野菜摂取にもおすすめです。

▼アスパラのおひたし

葉物のイメージが強いおひたしをアスパラで作ります。だしの味がじゅわっとしみ込み、食べごたえある一品に。



▼シンプルに◎アスパラの素揚げ

さっと素揚げにすることで甘さが引き立ち、お子さんでも食べやすくなります。シンプルに塩で食べるのがおすすめ。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼アスパラのバターチーズ焼き

アスパラをバターで炒め、チーズをのせて焼いた一品。チーズとアスパラは相性抜群で、箸が止まらなくなるおいしさです。



▼王道のアスパラベーコン巻き

アスパラをベーコンで巻いて焼けば、ベーコンの旨味がアスパラを格上げします。お弁当にもおすすめ。







どれも素材の味を楽しめるレシピで、アスパラ好きにはたまりません。アスパラは鮮度が命なので、購入後はできるだけ早く食べましょう。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。