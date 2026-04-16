タレントの井手美希さん（２４）が４月９日、自身のＸを更新。

ピアノを弾く姿を公開しました。



【写真を見る】【 井手美希(24) 】 「中学校の時に着てた制服きて弾いてみました♩」 制服ショットにファン反響 「はちゃめちゃかわいい」「映画館割引効きそう」





井手美希さんは「中学校の時に着てた制服きて弾いてみました♩」と綴ると、動画をアップ。



投稿された動画では、井手美希さんが制服姿のまま、ピアノを演奏する姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「中学の制服が今でも着られてむちゃくちゃお似合いが素晴らしすぎるよ」・「はちゃめちゃかわいい」・「映画館割引効きそう。」・「さわやかわいい」などの反響が寄せられています。







【 井手美希さん プロフィール 】



生年月日：2001年12月7日

サイズ：身長 160cm

趣味：サイクリング、フラッシュ計算

特技：ピアノ



学歴

佐賀北高校 芸術科卒業

国立音楽大学卒業







その他

【受賞歴】

MISS CIRCLE CONTEST2022グランプリ

カナコレwedding spring コンテスト準グランプリ









【担当：芸能情報ステーション】