◇ナ・リーグ ドジャース8−1メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。6回2安打1失点、毎回の2桁10三振を奪って試合をつくり、今季2勝目を挙げた。チームもスイープに成功し、3連勝を飾った。

試合後、打者として出場せず、投手専念になったことについて大谷は「ちょっとびっくりはしましたけど、チームとしても良い戦略じゃないかなと思うので、死球で“ピッチングに専念してほしい”と言われていたので、そこに徹しようかなと思いました」と語った。

21年以来、5年ぶりの投手専念という試合を振り返り「イニング間が長く感じるので、変な感じはしましたけど、それでもしっかり集中できたので良かった」とうなずいた。

そして、「いつもより、打者に対しての対策を取る時間は多かったので、そういう意味では有意義な時間が多かった」と汗を拭った。

投球内容に関しては「1点取られた後は力を入れましたけど、全体的にはリラックスして投げられたので、そこは前回より進歩」と振り返った。