◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはこの日、大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発。6回1失点10奪三振と圧巻の投球を披露しました。打線も4本塁打を含む12安打8得点。終盤にラッシング選手の満塁弾などで大量リードを奪い、メッツに3連勝を飾りました。

大谷選手は初回、2回と三者凡退の立ち上がりを見せ、3回には初ヒットを許すも無失点と安定した立ち上がりをみせます。

打線は2回、2アウトから大谷選手に代わってDHで出場するラッシング選手が2塁打でチャンスメークすると、続くキム・ヘソン選手の今季第1号2ランで先制に成功。この2点のリードをもらった大谷選手は、4回も三者凡退。5回は2つの四球とタイムリー2塁打で1失点するものの最少失点でしのぎます。

そして6回のマウンドでは圧巻の投球。2番から始まるメッツの上位打線を三者連続の空振り三振に仕留め、毎回の10奪三振を記録する熱投を披露しました。

その後、打線は6回裏にテオスカー・ヘルナンデス選手の4号ソロ、さらに8回にはラッシング選手の4号満塁弾とタッカー選手の2号ソロなどでリードを着実に広げ、8-2で大勝しました。

この勝利でドジャースはメッツに3連勝。今季14勝目を挙げ、得点は早くも三桁105点、本塁打数は両リーグ最速で30本に到達し、33本まで伸ばしています。