「今こそ自分たちの番だ」アジア初V狙う神戸に米メディアが熱視線！かつてイニエスタら大物ズラリ、今は…「興味深い」

「今こそ自分たちの番だ」アジア初V狙う神戸に米メディアが熱視線！かつてイニエスタら大物ズラリ、今は…「興味深い」