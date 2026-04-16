「今こそ自分たちの番だ」アジア初V狙う神戸に米メディアが熱視線！かつてイニエスタら大物ズラリ、今は…「興味深い」
現地４月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリートの準々決勝で、ヴィッセル神戸はカタールの強豪アル・サッドと対戦する。
日本勢がいる東地区と、西地区が顔を合わせる準々決勝以降は、サウジアラビアで集中開催される。それゆえ、地の利がある中東勢にアドバンテージがあるなか、米大手メディア『ESPN』は“アウェー”の立場で初制覇に臨む神戸に着目。「東アジアの旗手となるチームの最有力候補はヴィッセル神戸かもしれない」と切り出し、まず次のように伝えている。
「ヴィッセルは、2010年代後半に始まった台頭により、日本サッカー界で最も有名なクラブの１つとなった。当時、巨額の資金を投じてアンドレス・イニエスタ、ダビド・ビジャ、ルーカス・ポドルスキといった選手たちを招き入れたのだ。とはいえ、彼らがようやく初のリーグ優勝を果たしたのは、まだ２年半足らず前の話だ」
時は流れ、ビッグネームといえば、サウジアラビアをはじめとした中東のイメージが定着。『ESPN』は「興味深いことに、世界的に有名な選手を揃える西アジアのクラブとは対照的に、ヴィッセルの戦績は主に日本人選手によって左右されている」と見ている。
「ワールドカップと欧州５大リーグでのプレー経験を持つ、大迫勇也と武藤嘉紀の攻撃コンビはその象徴だ。大迫は５月に36歳になり、武藤はわずか２歳下だ。年齢による衰えは徐々に感じられるものの、調子が良い日には２人で試合を決める力を持っている。他にもハンブルクでキャプテンを務めた酒井高徳、元リーズ・セルティックの井手口陽介もいる」
同メディアはその上で、神戸がJ１百年構想リーグWESTで首位を独走している点、直近10年で日本勢が３回優勝している点に触れ、「ヴィッセルは、今こそ自分たちの番だと期待している」と締め括った。
名将ロベルト・マンチーニが率い、ロベルト・フィルミーノら実力者を擁する難敵を下せるか。一方、マンチーニ監督は「前回のアル・ヒラル戦よりも難しい試合になる。我々は万全の準備を整えなければならない。神戸は非常に優れたチームだ」と警戒心を強めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
日本勢がいる東地区と、西地区が顔を合わせる準々決勝以降は、サウジアラビアで集中開催される。それゆえ、地の利がある中東勢にアドバンテージがあるなか、米大手メディア『ESPN』は“アウェー”の立場で初制覇に臨む神戸に着目。「東アジアの旗手となるチームの最有力候補はヴィッセル神戸かもしれない」と切り出し、まず次のように伝えている。
時は流れ、ビッグネームといえば、サウジアラビアをはじめとした中東のイメージが定着。『ESPN』は「興味深いことに、世界的に有名な選手を揃える西アジアのクラブとは対照的に、ヴィッセルの戦績は主に日本人選手によって左右されている」と見ている。
「ワールドカップと欧州５大リーグでのプレー経験を持つ、大迫勇也と武藤嘉紀の攻撃コンビはその象徴だ。大迫は５月に36歳になり、武藤はわずか２歳下だ。年齢による衰えは徐々に感じられるものの、調子が良い日には２人で試合を決める力を持っている。他にもハンブルクでキャプテンを務めた酒井高徳、元リーズ・セルティックの井手口陽介もいる」
同メディアはその上で、神戸がJ１百年構想リーグWESTで首位を独走している点、直近10年で日本勢が３回優勝している点に触れ、「ヴィッセルは、今こそ自分たちの番だと期待している」と締め括った。
名将ロベルト・マンチーニが率い、ロベルト・フィルミーノら実力者を擁する難敵を下せるか。一方、マンチーニ監督は「前回のアル・ヒラル戦よりも難しい試合になる。我々は万全の準備を整えなければならない。神戸は非常に優れたチームだ」と警戒心を強めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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