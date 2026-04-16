16日14時現在の日経平均株価は前日比1279.35円（2.20％）高の5万9413.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は988、値下がりは505、変わらずは77と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を218.43円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が188.26円、東エレク <8035>が155.88円、ＴＤＫ <6762>が140.29円、ファストリ <9983>が87.69円と続く。



マイナス寄与度は11.97円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が8.08円、クボタ <6326>が4.53円、中外薬 <4519>が4.22円、ＨＯＹＡ <7741>が3.94円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、繊維、電気機器、その他製品と続く。値下がり上位には鉱業、水産・農林、陸運が並んでいる。



※14時0分10秒時点



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