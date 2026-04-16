【Ｔｈｅ Ｒａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】“バカサバイバー”こと青木真也（４２）が、格闘技界の偉大なプロモーターを選出した。

青木は最初に立ち技格闘技「Ｋ―１」の創設者で正道会館の石井和義館長の名前を挙げた。１９９３年に旗揚げし、地上波テレビを味方につけて格闘技ブームをつくり出した。「格闘技を初めてメジャーにした人。テレビ局とくっつくモデルをつくり上げた。その収益構造が偉大過ぎたがゆえ、その後の転換に格闘技界が苦しむほど。あの（マイク・）タイソンを呼ぼうとしたくらいですからね」と絶賛した。

続いて「その収益構造からの脱却に成功した初のプロモーター」と格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」を率いる榊原信行ＣＥＯ（６２）を指名。「まず石井館長のモデルを忠実に盗んでＰＲＩＤＥをつくったんだ。それに飽き足らずＲＩＺＩＮもつくりＰＰＶによる収益構造もつくった。日本の格闘技で常に名前が残り続ける存在だと思う」とメガネを光らせた。

石井館長と榊原ＣＥＯには共通点があるという。「（試合の）組み方は同じ。客の見たいものを旬を逃さず早く出す」とし「２人ともドライなんだよ。これってメチャクチャ大事でさ。ぶっちゃけ、選手に対してどこかで使い捨てていかないとプロモーターはやっていけないじゃん。俺らはカードゲームのカードだから」とうなずいた。

３人目は青木も所属したシンガポールの格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」のチャトリ・シットヨートンＣＥＯだ。「金を集める天才。あれだけの金を集めてこんだけの大会をやってるのは大したもん。俺だってこんな続くと思ってなかった。手を替え、品を替え、場所を替え、金を引っ張ってくる。でも使い方は…」と評した。

最後に番外編としてＧＬＥＡＴの鈴木裕之社長の名前を挙げ「頑張ってほしい。だって、なんであそこまでしてやってるのか理解できないじゃん」と告げ、自転車で走り去った。