東京未来大学副学長の出口保行氏が１６日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）にリモート出演した。

番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が殺害を認める供述をしていることを報じた。

安達容疑者は先月２３日から４月１３日の間に南丹市内の某所に遺体を隠匿し、その後に遺棄したという。警察の調べに対して安達容疑者は「私がやったことに間違いありません」と供述していた。

安達容疑者は自ら１１０番通報し、公開捜査も求めていた。出口氏は「基本的には事故を装いたかったのは、当然あると思います。警察の目がなるべく自分に向かないように画策していたと考えられます」と述べた。

一方で事件をめぐってはカバンや靴といった遺留品が見つかっており、謎を呼んでいる。出口氏は「捜査のかく乱というのは当然あると思う。ただ、これだけ警察がたくさん動いている、周辺住民も関心を持っている中で、どうやって捨てたのか、遺棄したのかというのは一番の関心ポイントになる。その時に１つの可能性として考えられるのは、父親が動いたとしたら、いろんなことが分かってしまうかもしれない。それをほう助するような第三者が存在していると考えることもできる。全員が疑われているわけではないので警察の目が届かないような人が加担をしているというのは、１つの推測としては考えられる。そこら辺のことについては警察も十分に調べているんだろうなと思います」と述べた。