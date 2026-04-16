「欅坂46」から改名した「櫻坂46」の元メンバーでフジテレビの原田葵アナウンサー（25）が16日、同局「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲストが持ち込んだエピソードに動揺する場面があった。

この日は女性7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」がゲスト出演。メンバーの福山梨乃が持ち込んだエピソードのタイトル「実は原田葵と…」が公開されると、原田アナは「えっ？えっ？」と動揺をみせた。

中学生の頃から、AKBグループなどのオーディションを受けていたという福山は「実は欅坂46のオーディションで最終選考に残って。その最後の審査の時、ずっと隣の席に座ってた」と打ち明けた。

原田アナのその後の活躍を見ていた福山は「いつかお仕事で一緒になろうと思ってここまで頑張ってきたので、今日は凄い念願で」と感激。「やっとご一緒することができました」と話すと、スタジオでは「へーっ」「スゴ！」と拍手が。

これを受けて、「一緒にいました」と当時の記憶をたどる原田アナの様子に、「いやいや…」「覚えてないわ」と怪しむレギュラー陣。「連絡先を交換できないんで、写真もないから」と釈明する原田アナだったが、彼女より年上の福山は「勝手にお姉さんみたいな感じで、“親心”で受かってほしいな」と願っていたという。

すると話を聞いていたフリーアナウンサーの神田愛花が「合格したのに（グループを）辞めてアナウンサーになったりして、“何なの？”って思わなかった？」と質問。福山は「当時から“学業を頑張りたい”って言ってたので、こうして夢を叶えた姿に元気をもらってた」と笑顔を見せていた。