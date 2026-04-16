１６日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、最高月収２８００万円、仲間から「石油王」と呼ばれていた“天狗芸能人”が登場した。

天狗のお面をかぶって登場し、かつての天狗振りを告白するコーナー。今回のゲストは最高月収２８００万円、月の飲み代は６００万円で「ついたあだ名は石油王」だったと振り返った。なぜ石油王と呼ばれるのか？と聞かれると「お金がジャブジャブ沸いてくる」という意味だと明かした。

当時の飲み会は、知らない後輩や一般人にもおごっていたといい「１０人を超えるときも」。全員におごり、二次会では、ホステスのお酒も全部おごり「一晩で２、３０万円は余裕で使っていた」という。

他にも焼き肉を食べるためだけに「日帰りで韓国」へ行ったり、後輩を連れて行く旅行では交通費もお土産代も「全部出していた。なぜなら石油王とみんなが言うので」と振り返った。

また、自宅やテレビ局にもお金を借りたい後輩芸人たちが「毎日のように」来ていたといい「誰に貸したか覚えてない」という状態。「でも総額５００万円は貸している」と打ち明けた。

果たして、天狗のお面を取ると、姿を見せたのは波田陽区。「今は本当に一つ一つの仕事に感謝して、細々と頑張っています」と謙虚に話していた。