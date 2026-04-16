カラコルムの山々が、4月29日にリリースする配信EP『カラコルムの風待ち計画』の収録内容を発表した。

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本作は全6曲を収録したコンセプトEP。藤井丈司がプロデュースした先行配信曲「風車とウミガラス」をはじめ、インナージャーニーのカモシタサラをゲストボーカルに迎えた令和テクノポップ歌謡「夏は大人になってから (feat. カモシタサラ)」、ライブではすでに定番となっているダンスチューン「目で吸う東京」などを収録。

前作「戻れメロス」に続きエレクトロ要素を取り入れつつ、同バンドらしい繊細なバンドアンサンブルや、聴衆を啓蒙する石田想太朗（Vo）の言葉が巧みに配置された内容となっている。

先行配信曲「風車とウミガラス」は4月15日より配信がスタートした。あわせて、小川諒太（Key）による未発表リミックス音源が入手できるPre-add／Pre-saveキャンペーンも実施されている。

なおカラコルムの山々は、7月には渋谷WWWでのワンマンライブも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）