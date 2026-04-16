元フジテレビアナウンサーの永島優美（34）が16日、横浜市内で「アイ工務店」の新CM発表会に出席した。初のCM出演に「最初は緊張しましたが、最後は自然体で臨めたかな」と白い歯を見せた。これまでイベントの司会などは務めてきたが、出演者の立場で登壇することに「めちゃくちゃ緊張しててドキドキ」と率直な心境も明かした。

昨年3月にフジを退社し、フリーに転向。CM出演も含めて「さまざまなジャンルのお仕事をさせて頂けることが大きい」とメリットを実感。「局に勤めていた時も本当にたくさんの経験をさせて頂いた」と感謝しつつ「さらに仕事の幅が広がっている」と話した。今年2月には自身の夢だったフルーツ事業に関する会社も設立した。

古巣を巡っては、永島をはじめとしてここ1年で約10人のアナが退社。そのことに質問が及ぶと「皆さんそれぞれ人生の中でステップや節目があると思う。皆さんがいろいろなことに新たに挑戦されてる姿を見て刺激を受けています」とコメント。永島同様に退社後もさまざまな分野で活躍している姿に触発されている様子だった。