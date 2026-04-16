ナベヅルの越冬地・山口県周南市の八代盆地で昨年１２月に放鳥されたナベヅルのうちの１羽（雄）が、山口から約１０００キロ離れた中国・吉林省に降り立ったことが確認された。

同市はこれまで７羽のナベヅルに発信器を付けて放ってきたが、大陸に渡ったことを確認できたのは初めて。

同市によると、脚に取り付けた全地球測位システム（ＧＰＳ）の情報で把握した。この１羽は、今月１２日朝に島根県出雲市を飛び立ち、日本海上を飛行。１３日未明に北朝鮮の陸地に降りた後、吉林省付近を飛び、１４日からは同省で過ごしているとみられる。

周南市ではけがをした個体を受け入れており、２００７年以降、２３羽を放鳥。ただ、再び八代盆地に戻ってきた個体はいない。担当者は「よくこれだけの距離を移動できた。再び八代に戻ってくることを期待したい」と話している。

同市は昨年１２月、鹿児島県出水市から迎えたナベヅル３羽（雄１羽、雌２羽）を放鳥。中国に渡った個体以外では、雌１羽が今年２月に死んでいるのが見つかり、残りの雌１羽はまだ八代地区にとどまっているという。