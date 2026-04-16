イクタから「ビンテージフロアーラスティック パーケット」3種を発売
イクタは4月14日、「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」を発売した。
「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」イメージ
同商品は、パーケット特有のデザインを現代の住まいに心地よくなじむフローリングとして再構築した製品。
左右の板を組み合わせたことによる約600mm角のパーケット調デザインが特徴となっており、チーク(税別9万円)、ウォールナット(税別8万5,000円)、ナラ(税別8万円)の3種を展開している。
チーク、ウォールナット、ナラの3種
表面材には2mmの挽板を使用しており、寄木張りならではの奥行きが感じられる仕上がりにこだわっている。
サイズは施工性にも配慮した1尺×6尺を採用。仕上げには、しっとりとした質感が特長のAWラスティック塗装を施している。
「エアー・ウォッシュ・フローリング ビンテージフロアーラスティック パーケット」イメージ
同商品は、パーケット特有のデザインを現代の住まいに心地よくなじむフローリングとして再構築した製品。
左右の板を組み合わせたことによる約600mm角のパーケット調デザインが特徴となっており、チーク(税別9万円)、ウォールナット(税別8万5,000円)、ナラ(税別8万円)の3種を展開している。
チーク、ウォールナット、ナラの3種
表面材には2mmの挽板を使用しており、寄木張りならではの奥行きが感じられる仕上がりにこだわっている。
サイズは施工性にも配慮した1尺×6尺を採用。仕上げには、しっとりとした質感が特長のAWラスティック塗装を施している。