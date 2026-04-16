三上悠亜、ヘアチェンジで雰囲気一変「魅力全開」「大人可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの三上悠亜が4月14日、自身のInstagramを更新。久しぶりのヘアスタイルへのイメージチェンジを報告した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「大人可愛い」ヘアチェンジで雰囲気一変
三上は「久しぶりにミディアムにした この長さ好きなんだ」とコメント。腰のあたりまであるロングヘアからふんわりと巻いた肩下までのミディアムヘアにチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「新しい髪型すごく似合ってる」「可愛すぎて目が釘付け」「魅力全開」「大人可愛いヘアスタイル」「しっくりくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「大人可愛い」ヘアチェンジで雰囲気一変
◆三上悠亜、ヘアチェンジ報告
三上は「久しぶりにミディアムにした この長さ好きなんだ」とコメント。腰のあたりまであるロングヘアからふんわりと巻いた肩下までのミディアムヘアにチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新しい髪型すごく似合ってる」「可愛すぎて目が釘付け」「魅力全開」「大人可愛いヘアスタイル」「しっくりくる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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