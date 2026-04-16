「令和ギャルのNEW IDOL」KEY TO LIT、『JELLY』表紙＆12ページ特集 次世代ジュニア7人も登場
5人組グループ・KEY TO LITが、きょう16日に発売のファッション誌『JELLY』（リアレーション）2026 春夏号表紙に登場する。2026年をもって創刊20周年を迎える同誌のアニバーサリーイヤーの幕開けとなる今号で「令和ギャルのNEW IDOL」として特集される。
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
誌面では5人の個性が光るファッションストーリーとロングインタビューを展開。彼らの「今」の勢いをそのまま詰め込んだ、読者も、KEY TO LITファンも必見のカバーストーリーとなる。
さらに次世代ジュニア7人が同誌に集結。内村颯太、ヴァサイェガ渉、元木湧、黒田光輝、檜山光成、安嶋秀生、長瀬結星がそろって初登場する。3月からスタートした嵐のバックジュニアを務める彼らの意気込みや、プライベートな素顔に迫るQ＆Aをたっぷり掲載している。
特集「『今日好き』で話題の旬ガール、瀬川ひなのにハマりました」では“今日好き”出演で人気に火がつき、今もっとも目が離せない ひなぽんこと瀬川陽菜乃が登場。気になるファッションのことやお仕事のことなど深掘りしている。
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