◇MLB ドジャース8-2メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

メッツがドジャースとの3連戦に全敗し、合計8連敗と調子を落としています。

ドジャースはこの日、大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念での先発マウンドに登板。初回、2回と大谷選手に抑えられ三者凡退。2回にキム・ヘソン選手から2ランホームランを放たれ先制点を奪われます。

直球160キロと出力全開の大谷選手に対し力が発揮できないメッツ打線。ようやく5回に2つの四球からチャンスが生まれ、MJ・メレンデス選手がタイムリーヒットで1点を返します。

しかし、6回にテオスカー･ヘルナンデス選手にソロHRを許してしまいます。さらに8回にダルトン・ラッシング選手からグランドスラム、カイル・タッカー選手にもソロHRを許し、一気にリードを広げられました。

大谷選手が6回95球、2安打、10奪三振、1失点で降板しますが、その後もリリーフ陣に抑えられ1点しか奪えず、ドジャースに3連敗を喫しました。

メッツは今季最長8連敗でナ・リーグ東地区最下位となかなか勢いをつけることができません。