【ひらがなクイズ】解けたら快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは歴史ある険しい道
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 記憶の奥底に眠っている語彙を鮮やかに呼び起こし、3つの言葉を完成させてみましょう。
今回は、悠久の時を刻む歴史的な街道から、武勇を感じさせる古い呼称、そして内面的な変化を表す用語まで用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ち
□□い
じ□□んよう
ヒント：世界遺産にも登録されている高野山と熊野を結ぶ険しい参詣道や、実戦経験を積んだ古い兵士、そして自らのあり方が根本的に変わることを指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こへ」を入れると、次のようになります。
こへち（小辺路）
こへい（古兵）
じこへんよう（自己変容）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史的な街道の名称、熟練した人物を指す古風な表現、そして精神的な変化を示す用語がそろっていました。意味は全く違っていても同じ響きを持つ言葉の不思議さを発見するのは、言葉パズルならではの楽しみといえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、悠久の時を刻む歴史的な街道から、武勇を感じさせる古い呼称、そして内面的な変化を表す用語まで用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
じ□□んよう
ヒント：世界遺産にも登録されている高野山と熊野を結ぶ険しい参詣道や、実戦経験を積んだ古い兵士、そして自らのあり方が根本的に変わることを指す言葉を思い浮かべてみてください。
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正解：こへ正解は「こへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こへ」を入れると、次のようになります。
こへち（小辺路）
こへい（古兵）
じこへんよう（自己変容）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史的な街道の名称、熟練した人物を指す古風な表現、そして精神的な変化を示す用語がそろっていました。意味は全く違っていても同じ響きを持つ言葉の不思議さを発見するのは、言葉パズルならではの楽しみといえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)