Snow Man宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」2年連続スペシャルサポーター就任 ゴールド衣装でパフォーマンスへの意気込み語る

Snow Man宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」2年連続スペシャルサポーター就任 ゴールド衣装でパフォーマンスへの意気込み語る