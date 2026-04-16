Snow Man宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」2年連続スペシャルサポーター就任 ゴールド衣装でパフォーマンスへの意気込み語る
【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの宮舘涼太が4月16日、都内で開催された「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party！”」記者発表会に、関根勤、関根麻里とともに出席。スペシャルアクトへの意気込みを語った。
【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ
宮舘はゴールドのジャケットにブラックのパンツを合わせ、首元にはリボンをつけた装いで登場。ゆっくりとポーズを決め、両手を広げて衣装をアピールした。衣装のこだわりを聞かれた宮舘は「40周年を記念しまして、こっちの角度からはゴールドに見え、こうするとシルバーに見えるんですよ」と腕を動かしながら説明。「一回転してみましょうか？」とその場でゆっくり一回転する場面もあった。
2年連続でスペシャルサポーターを務め、スペシャルアクトが決定している宮舘は「今からドキドキしております。詳細はこれからなんですけど、氷上の上であんなことやこんなことをさせて頂けるんじゃないかな」とニヤリ。「ドキドキしているんですけど、楽しみでもあるので、良い緊張感を持ちながらみなさまに愛のあるパフォーマンスをお伝え出来ればと思います」と言葉に力を込めた。
氷上のミュージカル、ディズニー・オン・アイスは、1981年の世界初公開以来、これまで世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた世界最高峰のエンタテイメント。今年は、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演の40周年を記念して、特別なアイスショーを届ける。合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。ミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『アナと雪の女王2』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に街へ。さらに、スティッチが15年ぶりに登場。フィナーレでは、ミッキーと仲間たちが日本公演40周年を祝う特別な衣装を着て登場する。（modelpress編集部）
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◆宮舘涼太、きらびやかな装いで登場
宮舘はゴールドのジャケットにブラックのパンツを合わせ、首元にはリボンをつけた装いで登場。ゆっくりとポーズを決め、両手を広げて衣装をアピールした。衣装のこだわりを聞かれた宮舘は「40周年を記念しまして、こっちの角度からはゴールドに見え、こうするとシルバーに見えるんですよ」と腕を動かしながら説明。「一回転してみましょうか？」とその場でゆっくり一回転する場面もあった。
◆宮舘涼太、スペシャルアクトへの意気込み
2年連続でスペシャルサポーターを務め、スペシャルアクトが決定している宮舘は「今からドキドキしております。詳細はこれからなんですけど、氷上の上であんなことやこんなことをさせて頂けるんじゃないかな」とニヤリ。「ドキドキしているんですけど、楽しみでもあるので、良い緊張感を持ちながらみなさまに愛のあるパフォーマンスをお伝え出来ればと思います」と言葉に力を込めた。
◆「ディズニー・オン・アイス」
氷上のミュージカル、ディズニー・オン・アイスは、1981年の世界初公開以来、これまで世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた世界最高峰のエンタテイメント。今年は、1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演の40周年を記念して、特別なアイスショーを届ける。合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。ミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていく。『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『アナと雪の女王2』など、待望の名作の世界が、あの名曲と共に街へ。さらに、スティッチが15年ぶりに登場。フィナーレでは、ミッキーと仲間たちが日本公演40周年を祝う特別な衣装を着て登場する。（modelpress編集部）
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