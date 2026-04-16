CANDY TUNEメンバー、欅坂46最終選考まで残っていた 元メンバーと生放送で再会「ずっと隣の席に座ってた」
【モデルプレス＝2026/04/16】CANDY TUNE（キャンディーチューン）の福山梨乃が4月15日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。欅坂46（現櫻坂46）のオーディションを受けていたことを明かした。
【写真】紅白出場アイドルメンバー、欅坂最終選考で隣の席だった人物
下積み時代について振り返った一同。福山は「中学生の頃から48さんグループとか46さんグループのオーディションをずっと受け続けていて」と切り出し、元櫻坂46で現在はフジテレビアナウンサーとして活躍している原田葵について「実は、欅坂46さんのオーディションも最終選考まで残って、最後の審査の時ずっと（原田アナの）隣の席に座ってた」と振り返った。続けて「ずっと拝見させていただいていて、いつかお仕事で一緒になろうと思ってここまで頑張ってきたので今日念願で」と同番組にて原田アナとの共演が叶ったことを喜んでいた。
また、当時について福山は「（原田アナと）結構しゃべってた気がします」と回想するも、原田アナは覚えていない様子。共演者から「覚えてない（笑）」とツッコみが飛ぶと、原田アナは「ちびっこたちと一緒にいましたよね！若手たちでわちゃわちゃ話してたんですよ」と否定していた。
さらに福山は、原田アナについて「めちゃくちゃ若くて当時、勝手ながら妹みたいな。『受かってほしいな』っていう親心みたいな感じ」と印象を口に。原田アナが卒業後、アナウンサーとなったことについての感想を問われると、福山は「当時から学業を頑張りたいっていうのを言っていたので、こうして夢を叶えてる姿に元気をもらって」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆福山梨乃、欅坂46の最終選考に残っていた
下積み時代について振り返った一同。福山は「中学生の頃から48さんグループとか46さんグループのオーディションをずっと受け続けていて」と切り出し、元櫻坂46で現在はフジテレビアナウンサーとして活躍している原田葵について「実は、欅坂46さんのオーディションも最終選考まで残って、最後の審査の時ずっと（原田アナの）隣の席に座ってた」と振り返った。続けて「ずっと拝見させていただいていて、いつかお仕事で一緒になろうと思ってここまで頑張ってきたので今日念願で」と同番組にて原田アナとの共演が叶ったことを喜んでいた。
◆福山梨乃、原田葵アナの当時の印象は？
また、当時について福山は「（原田アナと）結構しゃべってた気がします」と回想するも、原田アナは覚えていない様子。共演者から「覚えてない（笑）」とツッコみが飛ぶと、原田アナは「ちびっこたちと一緒にいましたよね！若手たちでわちゃわちゃ話してたんですよ」と否定していた。
さらに福山は、原田アナについて「めちゃくちゃ若くて当時、勝手ながら妹みたいな。『受かってほしいな』っていう親心みたいな感じ」と印象を口に。原田アナが卒業後、アナウンサーとなったことについての感想を問われると、福山は「当時から学業を頑張りたいっていうのを言っていたので、こうして夢を叶えてる姿に元気をもらって」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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