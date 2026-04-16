松重豊、ドラマに登場する料理は全て食べるが「徐々に痩せていく」 妻と2人での食べ歩きが唯一の楽しみ「リアル井之頭五郎は以前はやれた」
俳優の松重豊（63）が16日、都内で行われたテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）、『孤独のグルメ』シリーズの記者会見に登壇。長年グルメドラマを続けてきた松重の体型維持の方法が明かされた。
【写真】黒縁メガネにスーツ姿で会見に臨んだ松重豊
今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年に放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては約3年半ぶりの放送となる。
放送が始まった当初と比べ、物価高騰など社会情勢が変化。松重は「インフレが大変だなと。とにかく飲食にかかるお金も3〜4年前とは1.5倍からその上を行くぐらいの基準になってきてるなと思うんで。井之頭五郎は個人事業主ですし、そんなにお金を稼いでるような仕事をしているとは思えないと思われるんで、その人が夕飯に4000〜5000円をかけられるのかなという不安はあるんで。その辺が現実とかけ離れてしまうのはちょっと寂しいかなと思ってますね」とぽつり。
松重は撮影で登場する料理は全て食べているという。撮影期間中の食事について「撮影の日は本当にあれだけ食べますが、その前の日の夜からセーブして、その日の朝は食べないです」と調整していることを語った。また、帰宅後も食事をしないこともあるそうで、「トータルカロリーと3日間平均すると、普段よりも食べてないぐらいです。シーズン中は徐々に痩せていくんですね」とまさかの内容を明かし、会場には笑いが起こった。
また、昔は“1人メシ”をしており、「1人でロケ先とかでご飯を食べるのはものすごく好きで、井之頭五郎は以前はやれていました」と話した。しかし、飲食店に入ると周囲に松重だと気が付かれ、「これも食べてください。あれも食べてください」と声を掛けられることが増えたそう。「さすがに顔を隠していくのもちょっと恥ずしいので、行けなくなったのが正直なところです」と明かした。
現在は、妻と2人での食事を楽しんでいる様子。「夫婦2人でおいしいものを食べ歩くことが唯一の楽しみです」とほほ笑んだ。
【写真】黒縁メガネにスーツ姿で会見に臨んだ松重豊
今作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年に放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては約3年半ぶりの放送となる。
松重は撮影で登場する料理は全て食べているという。撮影期間中の食事について「撮影の日は本当にあれだけ食べますが、その前の日の夜からセーブして、その日の朝は食べないです」と調整していることを語った。また、帰宅後も食事をしないこともあるそうで、「トータルカロリーと3日間平均すると、普段よりも食べてないぐらいです。シーズン中は徐々に痩せていくんですね」とまさかの内容を明かし、会場には笑いが起こった。
また、昔は“1人メシ”をしており、「1人でロケ先とかでご飯を食べるのはものすごく好きで、井之頭五郎は以前はやれていました」と話した。しかし、飲食店に入ると周囲に松重だと気が付かれ、「これも食べてください。あれも食べてください」と声を掛けられることが増えたそう。「さすがに顔を隠していくのもちょっと恥ずしいので、行けなくなったのが正直なところです」と明かした。
現在は、妻と2人での食事を楽しんでいる様子。「夫婦2人でおいしいものを食べ歩くことが唯一の楽しみです」とほほ笑んだ。