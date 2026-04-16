永野、共感し合った観客女性に「謝りたい」　初番組イベントでまさかの大失態

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月14日（火）に放送された同番組で、永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが、大成功で幕を閉じた番組初のイベントについて振り返った。

イベントで大興奮した永野は、ある観客の女性に「謝りたい」ことがあるそうで…。

【映像】「アドレナリンが止まんないの！」イベントで興奮しすぎた永野のとんでもない姿

番組冒頭、3月20日に開催された番組初のイベント「ひっかかりニーチェの集い 〜みんなで深淵を覗く会〜」の思い出を出演者3人が振り返った。

大盛況で幕を閉じたイベントに対して、特に永野は大満足。当日は、「お客さんがいるとアドレナリンが止まらないの！」ということで、昼・夜両公演ともに、あっという間に時間が過ぎるほど楽しかったという。

イベントの成功に浸る永野だが、「謝りたいのが1個あって…」と切り出した。謝罪したい相手は、夜の部で「色んなエンタメから闇が消えてしまっていることにひっかかる」と発表してくれた若い女性の観客だ。

会場で勢いよく話し出した彼女に、くるまと三谷アナは「永野さんに似てるなぁ」「一緒だったなフォームが」とビックリ。永野も「生き別れの妹じゃない？」と同意し、女性に「めちゃくちゃわかります」「僕はそれ理解できます」と共感した。「多分生きにくいんですよ、こんな社会じゃ」と永野が語りかけると、女性も心底同じ気持ちだったらしく、深いため息とともに「はぁい…」と同意。一瞬で通じあった2人に、会場からは惜しみない拍手が送られた。

しかしその後、永野は大失態を犯してしまった。CHAGE and ASKAの『SAY YES』を熱唱しながら会場を練り歩く際、永野は曲に集中し過ぎるあまり、「生き別れの妹」とまで称した観客の女性をスルーしてしまったのだ。

そのため永野は「普通その人の前通ったらなんかやればいいのに」「俺、終わった後も気づかず、打ち上げで誰かに言われて『あぁ！』って…」と反省。「あれは謝りたいよね…」と後悔を呟き、くるまと三谷アナを苦笑いさせた。