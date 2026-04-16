ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>が一時４２５円高の４７７５円に買われたほか、ファナック<6954.T>、平田機工<6258.T>、菊池製作所<3444.T>などロボット関連株が動兆しきりとなっている。



前日に米エヌビディア＜NVDA＞と半導体設計ケイデンス・デザイン・システムズがロボット工学向けＡＩ開発で提携することを明らかにしたと伝わった。ロボットシステム分野の全方位で協力する方針を示し、マーケットの注目を呼んだ。かねてからエヌビディアのジェンスン・ファンＣＥＯは、ＡＩとロボットの融合を次のＡＩ革命における重要事象と捉え、このロボットが主導するＡＩ革命を担う国として日本を重視していることもあって、「フィジカルＡＩ」が東京市場でも投資テーマとして脚光を浴びている。そのなか、精密制御減速装置メーカーのハーモニックはアクチュエーター（駆動装置）などを組み合わせたメカトロニクス技術に長じ、同社の手掛ける減速機は小型・軽量で高い精度を有していることで、エヌビディアの目指すフィジカルＡＩ革命と波長が合う。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS