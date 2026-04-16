アフリカ4カ国歴訪中にアルジェリアの大統領官邸に到着したローマ教皇レオ14世＝13日/Luca Zennaro/Pool/Reuters

（CNN）2024年米大統領選におけるトランプ大統領の勝利に、キリスト教カトリックほど重要な役割を果たした層はほとんどない。カトリックの投票は通常ほぼ半々に割れるものだが、データによるとトランプ氏はカトリック票の55〜59％を獲得した。この割合は、過去数十年の大統領候補の中で最大だったとみられる。

それから17カ月経った今、トランプ氏はローマ・カトリック教会の教皇とまたもや対立している。

今度は前回よりも影響が長引くかもしれない。

トランプ氏は16年、当時のフランシスコ教皇との間でちょっとした口論になったものの、そのまま大統領選に勝利した。だが今回の教皇レオ14世との対立は、わけが違う。

何が起きたか

トランプ氏は12日、イラン攻撃をめぐる教皇からの批判に激しく反発する長文を、SNSに投稿した。この中で、

・教皇を「犯罪に弱腰で、外交政策にもまったく不向き」だと批判し、

・レオ14世が教皇に選ばれたのは単に「米国人だからで、それがトランプ大統領に対処する最善の方法だという思惑からだった」と主張し、

・教皇は「行動を改め、常識をわきまえ、急進左派に迎合するのをやめて、政治家ではなく偉大な教皇であることに専念する」べきだと言い、

・教皇はカトリック教会に損害を与えていると述べた。

トランプ氏が設置した「宗教の自由委員会」のメンバー、ロバート・バロン司教は、これを「まったくもって不適切で無礼」な投稿と評し、「大統領は教皇に謝罪すべきだ」と語った。

トランプ氏はこの後、事態をさらに新たな次元までエスカレートさせた。AI（人工知能）が生成したとみられる偽画像を投稿したのだ。自身がイエス・キリストのような姿で病人をいやす場面が描かれていた。

これに対しては、英テンプル騎士団インターナショナル（KTI）などトランプ氏を支援する団体からも「冒瀆（ぼうとく）的」と批判する声が続出した。同氏はその後投稿を削除し、13日のコメントでは自身を医師に見立てた画像のつもりだったと主張した。（カトリック・イエズス会の司祭、ジェームズ・マーティン神父はCNNとのインタビューで、「手から光を出す医師というのはあまり知らない」と皮肉った）

2016年にもあった教皇との対立

この状況から思い出されるのは、10年あまり前に起きた出来事だ。

16年初め、トランプ氏が共和党の大統領候補指名争いをリードしていた頃に、フランシスコ教皇の移民問題に関するコメントをめぐってちょっとしたいざこざがあった。

メキシコ国境を訪れようとしていたフランシスコ教皇を、トランプ氏は「非常に政治的な人物」と呼び、メキシコが教皇を利用しているとの疑念を示唆した。フランシスコ教皇はその数日後、架け橋でなく壁を築くことに専念することは「キリスト教にそぐわない」と発言。国境に壁を建設するというトランプ氏の計画に対する批判だったとみられる。

トランプ氏は「けしからん」発言だと反発し、バチカンが過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）に襲撃されれば、教皇は「トランプが大統領だったら」と願うことになろうとまで主張した。

16年の選挙戦は衝撃的な場面に満ちていたが、そんななかでもこの応酬は目を引いた。共和党の大統領候補指名争いという、宗教票が大きく影響するレースで、新顔のトップ走者が世界一著名な宗教指導者とあからさまに争い出したからだ。

トランプ氏は墓穴を掘っているのではないか。そんな論評が飛び交ったが、トランプ氏は明らかに無傷のまま争いを切り抜け、同年の大統領選で勝利を収めた。

今回はどこが違うのか

16年の対立が大事に至らなかったのは、始まった途端に終わっていたからだ。トランプ氏はフランシス教皇を最も激しく批判したその翌日、いきなり収拾に動いた。

教皇を「素晴らしい男」と称賛し、実はけんかなどしていないと言い張った。さらには、壁と橋をめぐる教皇の発言の意味はこちらの考えすぎで、トランプ氏をそれほど批判していたわけではないとの解釈まで示した。

争いごとからめったに引き下がることのないトランプ氏にしては、驚くべき撤退ぶりだった。

しかし、今回の衝突は長引く可能性がある。

トランプ氏は物議を醸したSNSの画像を削除した。だがそれ以外では、双方とも後退の意思を一切示していない。

教皇レオ14世は、フランシスコ教皇より大きく争いに踏み込もうとしている。フランシスコ教皇がトランプ氏の移民政策を遠回しに批判したのに対し、レオ14世は移民と戦争の両面でトランプ氏への批判をたびたび展開し、より率直に切り込んできた。

13日には教皇専用機内で記者団に、「トランプ政権への恐れは全くなく」、今後も福音を説き続けるつもりだと語った。

トランプ氏も13日、教皇への批判をさらに強め、謝罪する気はないと述べた。

「教皇レオが間違ったことを言ったからだ。イランに関する私の行動に大反対している」と非難し、「かれは犯罪やほかのことに極めて弱腰だと思う。かれが公に発言したのに対して、私は応じているだけだ」と言い添えた。

もうひとつ重要な要素は、冒涜的とみられるトランプ氏の投稿だ。

トランプ氏が投稿を削除した（そして、明らかにキリストを引き合いに出しているとの説を否定した）とはいえ、カトリックなどのキリスト教信者は一線を越えた比喩だと感じている。投稿の一週間前にも、トランプ氏の宗教顧問ポーラ・ホワイトケイン氏がホワイトハウスのイベントで、公然とトランプ氏をキリストになぞらえていた。（トランプ氏の盟友だったタッカー・カールソン氏は、宗教に対するトランプ氏の姿勢を批判するなかで、この場面を例に挙げた）

保守派の評論家エリック・エリックソン氏は、X（旧ツイッター）にこう書き込んでいる。「（メディアが）本当に注目するべきなのは、イラン攻撃でもトランプ氏を支持し続けてきたキリスト教徒の支持層が、同氏の冒涜に気づき始めているということだ」

さらにもうひとつ、レオ14世は米国人初の教皇だという事実がある。

どの教皇も世界各地から支持を得るものだが、レオ14世がカトリックの米国人だけでなく、米国人全般にとって大切な存在だろうと考えるのは自然な流れだ。米大リーグのチーム「シカゴ・ホワイトソックス」のファンで、なまりのない英語を話すレオ14世の発言とあれば、批判もまた違った聞こえ方になりそうだ。

そして実際、世論調査からは教皇が米国人から圧倒的な人気を集めていることがうかがえる。

世論調査会社の米ギャラップが昨夏、全米の著名人14人の人気度を調べたところ、トップに立ったのはレオ14世だった。米NBCニュースが先月実施した調査でも、レオ14世を好意的に見ている人はそうでない人の5倍に上った。一方、政治的に苦しい立場にあるトランプ氏の支持率は最近、一部の世論調査で30％台まで下がっている。

教皇との確執が長引いても、トランプ氏を支持する層の大半は同氏から離れないという可能性も確かに考えられる。トランプ氏の支持層がこの10年間、いかに強固だったかを振り返れば、そうなると予想するべきなのかもしれない。

ただトランプ氏が今、これ以上多くの支持者を失うわけにはいかないのも事実だ。

米調査機関ピュー・リサーチ・センターが1月にまとめたデータによると、カトリック教徒は24年大統領選でトランプ氏にとって極めて重要な存在だったばかりでなく、その後も離反せずに支持を続ける傾向を、ほとんどの支持層より強く示してきた。

同データでは、トランプ氏の政策に対する支持率の低下は、福音派などのプロテスタントや無宗教層に比べ、カトリックのほうが小さいことも分かった。

要するに私たちは今、この先の行方を実際に左右するようなトランプ氏と教皇の対立を、目の当たりにしている可能性があるということだ。

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本稿はCNNのアーロン・ブレイク記者による分析記事です。