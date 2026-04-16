「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回１失点。３年ぶりの２桁Ｋとなる毎回の１０奪三振をマークし、２勝目を手にした。規定投球回にも到達し、防御率０・５０でリーグトップに躍り出た。

５年ぶり投手専念出場となったマウンド。立ち上がりから抜群の安定感は揺るがなかった。初回、二回と三者凡退。三回に１死から初安打となる二塁打を浴びるも、ファムを空振り三振。続くリンドーアとの勝負は１１球にもつれたが、最後はクイックモーションから繰り出した１６０キロで空振り三振。思わず２人が笑みをかわすシーンもあった。

四回も三者凡退に抑えた中、リズムが狂ったのは五回だ。先頭のアルバレスを四球で歩かせてしまった。次打者はＴ・ヘルナンデスの好守でレフトゴロに仕留め、持ち直したかったが四球で一、二塁とピンチを広げた。ここでメレンデスに右翼へエンタイトル二塁打を浴びて今季初の自責点を記録。なおも１死二、三塁と一打逆転のピンチを背負ったが、ここでギアをマックスへ入れ替えた。

ファムには１６１キロを連発して空振り三振に斬った。これで今季最多７奪三振目となると、続くリンドーアには力勝負。最後は今季最速１００・４マイル（約１６２キロ）で左飛にねじ伏せ、最少失点でピンチを脱出した。

そして六回、連続三振で２死を奪うと、昨年のワールドシリーズで一発を浴びたビシェットからも低めのスプリットで空振り三振。エンゼルス時代の２０２３年６月のホワイトソックス戦以来となる２桁奪三振を奪った。

この日は第１戦で受けた死球の影響により５年ぶりに投手専念での出場。開幕から２戦連続で６回以上、自責点３以下のクオリティースタート（ＱＳ）を達成していたが、これで３試合連続と抜群の安定感を示し、目標のサイ・ヤング賞へ好スタートの４月となった。

チームも３連勝でＭＬＢ最速で２桁貯金１０に到達。試合後、大谷は投手専念の出場に「ちょっとビックリしましたけど、チームとしてもいい戦略じゃないかなと思うので。死球が当たって、ピッチングに専念してほしいと言われたので、そこに専念しようかと」と語った大谷。立ち上がりから安定感は崩れず「イニング間が長く感じるので変な感じはしたが、しっかり集中して投げられた」という。

五回に１点を失うも、ギアを上げて１死二、三塁のピンチを切り抜けた。リンドーアに最速１６２キロを計測して左飛に打ち取り「点取られた後は力を入れましたけど、最後までリラックスして投げられた」と振り返っていた。