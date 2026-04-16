秋元康氏総合プロデュースのガールズグループ「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ」が１５日、ブレックスアリーナ宇都宮で行われたプロバスケットリーグＢ．ＬＥＡＧＵＥ Ｂ１・宇都宮ブレックスｖｓ大阪エヴェッサ戦のハーフタイムショーに初登場。バスケにちなんで自身の楽曲「３秒ルール」と最新曲「君の居場所、僕の居場所」を披露し、ブースターの熱気に寄り添う形で会場を盛り上げた。

バスケ歴９年の新野楓果は「バスケが大好きな私はハーフタイムショーに出ることが１つの夢でした」と感激。「出演が決まってから、今日までずっと楽しみにしていましたが夢の時間は一瞬でした。いつも自分が見ていたあの憧れのコートは想像以上に大きくて、ブースターの皆さんの熱気を感じました！ またバスケのお仕事ができるように頑張ります！ 貴重な経験をありがとうございました」と語った。

また、中学時代にシューティングガードとしてプレーしていた佐藤莉華は「試合を間近で観戦し、緊張感の中でも安定してシュートを決める選手の姿に感動しました」と告白。「ブースターの皆様の熱気と会場の一体感にも圧倒され、改めてバスケットボールの魅力を実感し、また、ひたむきに努力を重ねる選手たちの姿に刺激を受け、自分もアイドルとしてもっとストイックに頑張りたい」と決意を新たにした。

コート上ではブレックスが今季ラストのホームゲームを勝利。会場は大きな歓声に包まれ、試合の熱気そのままに、Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅのパフォーマンスも華を添えた一夜となった。

なお、同グループは７月２９日に東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で２ｎｄワンマンコンサートを開催予定だ。