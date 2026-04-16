コンビニのセルフレジでの70代男性の素敵なコメントが、話題になっている。

【映像】店員を呼んだ70代男性→帰り際の一言に絶賛の声

投稿したのは、うさん（@makasete_ne）。コンビニでセルフレジを使っていた70代くらいの男性が操作に戸惑い、店員を呼んで使い方を学んだ後に大きな声で謝罪と感謝を伝えて帰っていった出来事を、Xに投稿した。

「おおきに！」70代男性のセルフレジでの素敵なコメント

投稿を見た人からは「素直に謝れる人はかっこいい！」「素直に聞いてくれるおじいちゃんおばあちゃんって、なんであんなに可愛いんですかね……」「・他人を気遣える・わからないことを正直に言う・謝罪と感謝を言葉にできる、これだけで人としての印象がグッと変わるのを教えてくれるおじいさんですね」などの声が寄せられ、投稿には15万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は4月15日16時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「わからないことをわからないと言えるところがかっこよかったです。特に年下相手には、なかなか気が引ける人も多い中、あんなにサッパリと教えてと言えるのは、本当に眩しくて憧れます。素直に『わからないから助けて』と言ったら人は助けてくれ、助けてもらったらありがとうをちゃんと伝えればいいんだとそんな当たり前のことを改めて実感しました」と話している。（『わたしとニュース』より）