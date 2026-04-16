タレントの山田邦子が15日、自身のアメブロを更新。無事に退院したことを報告し、さまざまなコメントが寄せられた。

【映像】「すこしやつれたみたい」入院中の山田邦子

14日、腹痛や高熱で緊急搬送された経緯を明かし、入院中の様子を公開していた山田。

この日は「もう退院しました!!」というタイトルでブログを更新し、「もう絶好調で退院しました!!」と無事に退院したことを報告。入院生活を経て「食事も普通になり 健康のありがたさを しみじみ感じております」と、改めて健康の大切さを実感した様子でつづった。

病状については、原因となった食べ物の特定には至らなかったものの「腸炎」との診断を受けたことを説明。「ズル休みのように休ませて頂いて もの凄く元気になりました」と、十分な静養を経て体調が回復したことを明かした。

最後に「中毒なども増えてるこの時期 皆さまも、くれぐれも 生モノや拾い食いなど お気をつけ下さい!!」とユーモアを交えつつ読者に呼びかけ、笑顔の自撮りショットを披露しブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「退院おめでとうございます 安心しました」「元気な姿が拝見できてうれしいです!!」などのコメントが寄せられた。