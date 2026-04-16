ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 常磐線の土浦−勝田間で運転再開 人身事故の影響で一時運転見合わせ 常磐線の土浦−勝田間で運転再開 人身事故の影響で一時運転見合わせ 常磐線の土浦−勝田間で運転再開 人身事故の影響で一時運転見合わせ 2026年4月16日 13時25分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、きょう午前11時20分ごろ、常磐線の茨城県の神立駅で起きた人身事故の影響で、土浦と勝田の間で運転を見合わせていましたが、午後1時ごろ全線で運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, ダイス, 海, 寺田屋, デイサービス, 工場, 介護タクシー, グループウェア, 配線, 商店街