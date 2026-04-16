Ｓｎｏｗ Ｍａｎの宮舘涼太が１６日、都内で行われた「ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！”」記者発表会にファミリーパートナーの関根勤、関根麻里らと出席した。

宮舘はゴールドとシルバーに輝いて見える黒を基調とした衣装で登場。ステージ上でゆっくり１回転すると、司会から「宮舘さんの過剰供給です」と声をかけられ笑顔。「スペシャルサポーターとして登壇できることをうれしく思います」と語った。

史上初となる２年連続でディズニー・オン・アイスのスペシャルサポーターを務める。昨年はオープニングアクトにも登場し、スケートも披露していた。ただ、スケート自体は未経験だったといい、「練習に練習を重ねた上で本番に臨んでいますから」とプロフェッショナルな一面ものぞかせた。

今年もスペシャルアクトへの出演が決定。「ドキドキしています。氷上であんなことやこんなことをします。皆さまに愛のあるパフォーマンスをお届けできれば」と話し、「４０周年を記念して、夢と希望、そして笑顔になる作品の数々です。暑い夏に会場に足を運んで帰りには笑顔をプレゼントされる。笑顔の輪が広がったらと思っています」と“舘様”らしい言葉で意気込んだ。